بن صالح يلتقي بدوي لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي

استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، نور الدين بدوي، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

واستعرض الطرفان الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد .

وقال بيان الرئاسة، أنه في إطار متابعته لنشاط الحكومة، استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الوزير الأول نور الدين بدوي الذي استعرض معه الوضع السياسي في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية وقدم له عرضا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي هذا الصدد, تطرق الوزير الأول إلى نتائج المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 7 ديسمبر 2019 الذي خصص لتقيم موسم الحج لعام 2019 ودراسة التحضيرات الخاصة بموسم الحج 2020، مستعرضا أهم المحاور التي تم تناولها،خاصة في مجال التسيير الالكتروني لكافة مراحل الحج وإجراء قرعة الحج بصفة مسبقة الموسمين متتاليين في عملية واحدة.

وثمن رئيس الدولة المجهودات المبذولة للرقي بالخدمات المقدمة لحجاجنا الميامين، داعيا الحكومة إلى العمل أكثر والتنسيق مع كل الفاعلين من أجل حسن التكفل بهم والإصغاء لاحتياجاتهم خلال تواجدهم بالبقاع المقدسة.

وتناول نور الدين بدوي بالحديث نتائج اجتماع الحكومة المنعقد يوم 4 ديسمبر 2019 والذي تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بمجالات الداخلية والمالية والشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والسكن والتجارة والموارد المائية والصحة.

و ذكر رئيس الدولة، بـأهمية الإجراءات التي عكفت الدولة على اتخاذها، خاصة تلك الهادفة إلى ترشيد النفقات العمومية والحد من عجز ميزان المدفوعات.

كما شدد على أهمية الاستثمارات الضخمة التي أقرتها الدولة للرفع من مستوى معيشة المواطنين عبر كل ربوع الوطن، وضرورة السعي المستمر لتحسين نوعية الخدمة العمومية,، خصوصا في المجالات ذات الأولوية.

وفي ختام اللقاء، تم تناول أهم اللقاءات الدولية رفيعة المستوى التي كانت الجزائر طرفا فيها خلال شهر ديسمبر الجاري ومساهمتها في أشغالها.