بن صالح يلتقي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.. نجاح الرئاسيات مرتبط بهذه العوامل

استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم بالعاصمة، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي وأعضاء من هيئته.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، انه خلال هذا اللقاء هنأ الرئيس أعضاء السلطة ورئيسها على الثقة التي وضعها نظراؤهم في شخصهم لقيادة مسار تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل حرية واستقلالية.

وسجل بن صالح بارتياح روح المسؤولية والكفاءة التي يتحلى بها أعضاء الهيئة مما يؤهلهم للاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه.

كما أكد بن صالح على الدور الهام والمصيري المنوط بالسلطة التي ستحال إليها مسؤوليات كانت من قبل من اختصاص السلطات العمومية.

ويشكل هذا التطور الجوهري وغير مسبوق يقول البيان ويترجم بشكل ملموس تطلعات الشعب الجزائري ويوفر الضمانات الضرورية التي تمكن الجزائريات والجزائريين من اختيار، بكل سيادة وحرية وشفافية، الرئيس الذي يرغبون في تكليفه بمهمة قيادة البلاد.

و من جهة أخرى عبر بن صالح عن “استعداد الدولة لوضع كل الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإمدادها بكافة أشكال الدعم الذي يمكنها من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفقا للصلاحيات الموكلة لها قانونا”.

وفي الأخير جدد رئيس الدولة الشكر لأعضاء السلطة على قبولهم تحمل هذه المسؤولية مؤكدا على أن نجاح العملية الانتخابية مرتبط بمدى توفيقهم في اداء مهامهم.