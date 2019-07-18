بن صالح يلتقي لاعبي الخضر والطاقم الفني عشية نهائي “الكان”

سيلتقي رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، عشية اليوم الخميس، لاعبي المنتخب الوطني، قصد تحفيزهم قبل نهائي “كان 2019”.

وتنقل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، خصيصا، لشكر عناصر المنتخب الوطني، على مردودهم لحد الآن، في “كان” 2019.

وسيعمل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على تقديم الدعم المعنوي، وتحفيز أشبال الناخب الجزائري جمال بلماضي، عشية نهائي كان 2019.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيخوض نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، بمواجهة منتخب السنغال، غدا الجمعة، بملعب “القاهرة الدولي”.