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بن صالح يلقي خطابا هاما للأمة على الساعة الثامنة مساء

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بن صالح يلقي خطابا هاما للأمة على الساعة الثامنة مساء
بقلم شهرزاد مزياني

سيلقي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خطابا هاما  للأمة، اليوم الأحد،  على الساعة الثامنة مساء.


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