بن صالح يلقي خطابا هاما للأمة على الساعة الثامنة مساء

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اهتزت صباح اليوم بلدية بئر العاتر، بتبسة، على جريمة قتل راح ضحيتها الشاب، عبدو ياسين.
وحسب ما نشرته صفحة ولاية تبسة، اليوم الأحد، فقد تلقى الشاب…
كشف بروفيسور الاقتصاد عبد الحق لعميري، بأن القدرة الشرائية ستخسر حوالي 1.5 بالمائة من قيمتها سنويا.
ووصف لعميري عند حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية الوضعية الاجتماعية…
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة ثانية اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية مساء اليوم.
وحسب ذات المصالح فإن كمية الأمطار…
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