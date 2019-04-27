بن صالح ينهي مهام حبة العقبي ومختار رقيق من رئاسة الجمهورية

نور الدين العيادي أمينا عاما جديدا للرئاسة ويوسف عشوي مديرا للتشريفات

أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تغييرات في مناصب حساسة برئاسة الجمهورية،أين قام بإنهاء مهام كل من الأمين العام

لرئاسة الجمهورية حبة العقبي ومدير التشريفات بالرئاسة مختار رقيق.

وأنهى وزير الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، مهام الأمين العام برئاسة الجمهورية حبة العقبي،أين قام بتعيين الأمين العام لوزارة

الشؤون الخارجية نور الدين العيادي خلفا له، كما تم إنهاء مهام مدير التشريفات برئاسة الجمهورية مختار رقيق وتعيين يوسف عشوي خلفا له.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام الجديد لرئاسة الجمهورية الجديد قد شغل منصب سفير بكل من هولندا والأرجنتين،

قبل أن ينصبه وزير الخارجية الأسبق عبد القادر مساهل أمينا عاما لوزارة الخارجية، ويعتبر نور الدين عيادي من إطارات الدولة الجزائرية،

وهو خريج المدرسة الوطنية العليا للإدارة.