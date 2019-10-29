بن صالح ينهي مهام فافا بن زروقي على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن إنهاء المهام فافا بن زروقي جاء بطلب منها

وكانت بن زروقي فافا قد اُختيرت سنة 2017 لترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل في فيفري2016 .

الجدير بالذكر أن بن زروقي قد بدأت مسارها المهني في قطاع العدالة في أكتوبر 1975 كقاضية بمحكمة عين تموشنت.

كما ترأست محكمة العاصمة في جوان 1976 وتكون بذلك أول إمرأة تتولى منصب رئيسة محكمة بالجزائر.