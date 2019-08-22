أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مهام كاتبه الخاص حفناوي عمراني، كما وقع مراسيم رئاسية بإنهاء مهام مسؤولين سامين.

وحسب نص مرسوم رئاسي صدر مساء اليوم في الجريدة الرسمية، فإن الرئيس بن صالح أنهى مهام كاتبه الخاص حفناوي عمراني.

ولم يكد يمر على تعيين حفناوي عمراني وهو طبيب اقتحم عالم السياسة، سوى بضعة أشهر قليلة.

وفيما لم يتم بعد الكشف عن هوية الكاتب الخاص الجديد برئاسة الجمهورية، صدرت مراسيم رئاسية أخرى بإنهاء مهام مسؤولين سامين.

وكان من بين الذين أنهيت مهامهم مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري عبد المجيد طش، الذي تم استخلافه بإطار آخر بالمجلس.

ووقع الاختيار لشغل منصب مدير الإدارة العامة على عمر تقرسيفي الذي كان نائبا لمدير المالية بالمجلس الدستوري.

وفي مرسوم رئاسي آخر، قام رئيس الدولة بتعيين قمر الزمان بوبير رئيسا لأمن ولاية عنابة.