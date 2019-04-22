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بن صالح ينهي مهام والي العاصمة عبد القادر زوخ

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بن صالح ينهي مهام والي العاصمة عبد القادر زوخ
بقلم النهار أونلاين

أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهام والي العاصمة عبد القادر زوخ.


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