بن صالح يهنئ الخضر ويبحث مع بدوي ظروف تنقل الأنصار إلى مصر

هنأ رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الفريق الوطني على النتائج الإيجابية المحققة، لحد الآن في المنافسة القارية بمصر.

وعبر بن صالح عن ارتياحه لهذه النتائج، خلال استقباله اليوم للوزير الاول نور الدين بدوي، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وهنأ بن صالح اللاعبين والطاقم الفني والتقني، للنتائج المحققة في الكان حتى الآن، والتي كانت في مستوى تطلعات المواطنين الجزائريين.

حيث استعرض نور الدين بدوي خلال اللقاء، الإجراءات اللازمة، والرامية إلى تسهيل ظروف تنقل المواطنين لمناصرة ومساندة الفريق الوطني بمصر.

حيث تم تخصيص 6 طائرات لنقل أنصار الخضر إلى مصر، بأمر من الوزير الاول نور الدين بدوي، لتشجيه رفقاء محرز ومساندتهم أمام كوديفوار.