بن صالح يهنئ الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد

هنأ اليوم الإثنين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيد، على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية فقد أجرى اليوم عبد القادر بن صالح مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد هنأه فيها على فوزه في الرئاسيات.

واضاف البيان أن بن صالح أكد للرئيس التونسي المنتخب عزمه الثابت على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس.

كما هنأه فيها بتفوقه عن جدارة واستحقاق في الانتخابات الرئاسية،

معتبرا هذه “التزكية الواسعة التي منحه إياها الشعب التونسي دليل قاطع على النضج الذي أبان عنه وإدراكه لأهمية هذا الاستحقاق الوطني التاريخي”.