بن صالح يوجه خطاب للأمة في حدود الساعة 20 سا ليلا

رئيس الدولة عبد القادربن صالح يوجه خطاب للأمة في حدود الساعة 20 سا ليلا وهذا بعد توليه رئاسة الفترة الإنتقالية.

هذا وقد تولى اليوم الثلاثاء بن صالح منصب رئيس الدولة ،لفترة انتقالية تقدر بـ90 يوما،خلفا للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

بعدأن قدم بوتفليقة استقالته، كرئيس للجمهورية، يوم 2 أفريل الجاري، بعد المسيرات السلمية التي نظمها الشعب الجزائري