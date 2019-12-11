بن صالح يوقع على قانون المالية لسنة 2020

وقع، اليوم الأربعاء، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على قانون المالية لسنة 2020.

وجرى التوقيع، خلال مجلس وزاري، ترأسه رئيس الدولة، صبيحة اليوم.

للإشارة، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، بالأغلبية، نوفمبر الماضي، على قانون المالية الجديد.

وقال بن صالح، في وقت سابق، إن القانون يتضمن، تدابير جريئة في سياق وطني ودولي صعب.

وأضاف بن صالح، أن الدولة تهدف من خلاله إلى تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين المنظومة الاجتماعية على أسس صحيحة ومستدامة.

وأخذ رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في آخر الإجتماع الوزاري، صورة تذكاريةمع الطاقم الحكومي.