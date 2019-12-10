بن صالح يوقع 5 مراسيم تصديق على اتفاقيات تعاون دولية

وقع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون مع عدد من الدول، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ويخص المرسوم الأول اتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر في 10 ماي سنة 2016.

يتعلق الرسوم الثاني، بالملحق رقم 1 لاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بهافانا في 30 جانفي سنة 2018.

أما المرسوم الثالث، فيخص الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أفريل سنة 2017.

ويتعلق الرسوم الرئاسي الرابع ببروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك، الموقع بالجزائر في 26 فيفري سنة 2018.

ويخص المرسوم الرئاسي الأخير، مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أفريل سنة 2017.