بن صالح: 12 ديسمبر المقبل نقطة انطلاق لمسار تجديد الدولة

دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إلى التجند لجعل يوم 12 ديسمبر المقبل نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا.

وطالب بن صالح بالعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكِن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا.

وشدد بن صالح على أن أهمية الانتخابات الرئاسية ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد.

وقال رئيس الدولة ان الانتخابات تكون في نفس الوقت بِمثابة البوابة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديموقراطيةٍ حقيقية في واقع جديد.