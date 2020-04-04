بن صبان يوجه رسالة تشجيع لصحافيي التلفزيون الجزائري

وجه المدير العام للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان رسالة لموظفي وصحافيي التلفزيون يحثهم فيه على بذل الغالي والنفيس في ظل الأزمة الصحية التي تشهدها الجزائر وكل العالم بسبب وباء كورونا.

وخاطب بن صبان في رسالة نشرتها صفحة التلفزيون الجزائري على فايسبوك، صحافيي المؤسسة بالقول “إن الوضع صعب نعم. والعمر ليس مضيعة نعم. والحياة غالية .نعم. ولدينا عائلات نعم.. لكنه الوطن وهي الجزائر تحتاج بناتها وأبنائها الصادقين في كل الأحوال ولكن أكثر فأكثر في المحن.

وأضال بن صبان قائلا “هي مهنة التضحيات،لن نكون بالتلفزيون الجزائري اقل وطنية او شجاعة من كل اخواننا واحبائنا في قطاع الصحة والامن بكل أسلاكه والحماية المدنية وعمال النظافة وعمال البريد وعمال واطارات كل المؤسسات التي يعمل أصحابها ليل نهار حتى ننتصر على واحد من أخطر ما عرفت البشرية فيروس كورونا.

وتابت مدي عام التلفزيون الجزائري قائلا “وانا اتابع نشرة الأخبار وارى كيف دخلت الزميلة نسيمة يعقوبي وزملائها بن سماعين عبد النور -مصور- ومان عبدالقادر سفيان تقني إلى قسم الإنعاش بمستشفى فرانز فانون وكيف دخل الصحفي رفيق تودرت وزملائه يانيس ايت بلقاسم -صحفي -قناة الجزائر- ، هجرس محمد مصور، كباش مراد تقني مستشفى بني مسوس رفقة ابطال الصف الأول عمال واطارات الصحة شعرت بفخر الانتماء لعائلة المؤسسة العمومية للتلفزيون.

كما قال بن صبان “لو أنني بينكم صباح مساء الا ان المنصب يجعلني اقلكم شجاعة وانتم زميلاتي زملائي بقاعات التحرير لمختلف القنوات رفقة طواقم الفرق التقنية المتنقلة على وجه الخصوص في الميدان من أجل أن تصل المعلومة الصحيحة وفي الوقت المناسب لكل الجزائريين في كل مكان وحتى طواقم الحافلات الرقمية والتابثة وكل الزملاء الموزعين على كامل التراب الوطني بالمحطات الجهوية بشار.وهران ورقلة وقسنطينة والمراكز الإخبارية من اجل ضمان إنجاز جميع البرامج والمواعيد الإخبارية لتستمر الخدمة العمومية .

ووجه بن صبان لمحترفي مهنة المتاعب بالقول “إليكم جميعا أرفع خالص عبارات الاحترام والتقدير والامتنان على مهنيتكم العالية وتفانيكم في اداء مهامكم.