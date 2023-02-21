بن طالب:”رفضت فرنسا و إنجلترا.. وفضلت تمثيل المنتخب الجزائري”

كشف لاعب المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، عن تعلقه بألوان المنتخب الوطني، منذ صغره، وذلك في آخر ظهور إعلامي له.

ونشر موقع “لاغازيتا دو فيناك”الناطق باللغة الفرنسية، مُقتطفات من حوار اللاعب بن طالب، والذي صرح:”حُلمي كان اللعب للمنتخب الجزائري منذ صغري”.

وأضاف بن طالب:”عندما كُنت ألعب بنادي توتنهام، كان المدرب ورئيس النادي آنذاك يحاولان إقناعي باللعب للمنتخب الإنجليزي”.

وتابع المتحدث:”تلقيت اتصالات للانضمام للمنتخب الإنجليزي والفرنسي، والجميع نصحني بعدم اللعب للجزائر، ولم أتأثر وفي الأخير قررت تمثيل الجزائر”.