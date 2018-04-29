بن طالب:”ستيندل سقط مثل الطفل الصغير”

أكد النجم الدولي الجزائري “نبيل بن طالب” أن لاعب “بوروسيا مونشنغلادباخ” “ستيندل” إستعمل التمثيل لكي يتسبب في طرده بالبطاقة الحمراء.

وقال بن طالب في تصريحات لصحيفة “كيكر” الألمانية:”أولا أنا سعيد لأن فريقي حقق التعادل رغم طردي”.

“ستيندل سقط مثل الطفل الصغير.. في الحقيقة هو من جاء نحوي مباشرة لدفعي لكن الحكم لم يرى ذلك”.

وأضاف:”الحكم المساعد الذي كان بعيدا ب40 متر هو من قال للحكم الرئيسي أنني أستحق البطاقة الحمراء.. أرى ذلك غير صحيح”.

وكان بن طالب قد تعرض للطرد أمس السبت في الدقيقة ال13 من لقاء فريقه “شالكه 04” ضد “بوروسيا مونشنغلادباخ”.