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الرياضة

بن طالب:”فوز صعب.. وسعيد باللعب في نيلسون مانديلا”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن طالب:”فوز صعب.. وسعيد باللعب في نيلسون مانديلا”
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عبر متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، بالفوز المحقق ضد النيجر، برسم الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات كان 2023.

وكتب بن طالب اليوم الجمعة عبر تويتر:”فوز صعب وواصلنا الدفع حتى الدقيقة الأخيرة، وسعيد باللعب في ملعب نيلسون مانديلا”.

وأضاف بن طالب:”شكراً للجمهور على دعمه لنا ومرحبا بالوافدين الجدد للمنتخب الوطني، تحيا الجزائر”.

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