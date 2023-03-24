بن طالب:”فوز صعب.. وسعيد باللعب في نيلسون مانديلا”

عبر متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، بالفوز المحقق ضد النيجر، برسم الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات كان 2023.

وكتب بن طالب اليوم الجمعة عبر تويتر:”فوز صعب وواصلنا الدفع حتى الدقيقة الأخيرة، وسعيد باللعب في ملعب نيلسون مانديلا”.

وأضاف بن طالب:”شكراً للجمهور على دعمه لنا ومرحبا بالوافدين الجدد للمنتخب الوطني، تحيا الجزائر”.