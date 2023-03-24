بن طالب:”فوز صعب.. وسعيد باللعب في نيلسون مانديلا”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، بالفوز المحقق ضد النيجر، برسم الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات كان 2023.
وكتب بن طالب اليوم الجمعة عبر تويتر:”فوز صعب وواصلنا الدفع حتى الدقيقة الأخيرة، وسعيد باللعب في ملعب نيلسون مانديلا”.
وأضاف بن طالب:”شكراً للجمهور على دعمه لنا ومرحبا بالوافدين الجدد للمنتخب الوطني، تحيا الجزائر”.
Victoire difficile, on a poussé jusque dans les derniers instants, heureux d’avoir pu jouer au NELSON MANDELA Stadium
Merci au public pour le soutien, et bienvenue aux nouveaux joueurs sélectionnés en équipe nationale.
TAHIA 🇩🇿 pic.twitter.com/erjQmDsa5P
— Nabil Bentaleb (@nabilbentaleb42) March 24, 2023
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