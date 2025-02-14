بن طالب: “أتمنى اللعب مجددا في أقرب فرصة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، تحسمه الكبير للمشاركة مجددا في مباراة رسمية مع ناديه ليل، بعد استعادة عافيته.
وصرّح بن طالب في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة: “لقد عملت بجهد كبير طيلة ثمانية أشهر الماضية، وخضعت لعدة اختبارات”.
وأضاف: “قرار عودتي للمنافسة لم يتم اتخاذه اعتباطيا، بل بعد دراسة شاملة، وإخضاعي لعدة تجارب خاصة بالعمل البدني والتحمل”.
وتابع نبيل بن طالب قائلاً: “أتمنى اللعب مجددا في أقرب فرصة، لكن هذا القرار عائد للمدرب، عملت بجهد كبير لأكون جاهزا في حال استدعائي”.
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