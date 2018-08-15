بن طالب: ” أحب المطاعم البسيطة وأكره شبكات التواصل الإجتماعي”

أبدى الدولي الجزائري نبيل بن طالب تحفظه من إستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، بخلاف لاعبي كرة القدم الآخرين، مؤكدا أنه نشأ على عدم مشاركة حياته الشخصية مع الآخرين.

وأجرى اللاعب السابق لفريق توتنهام الإنجليزي حوارا مطولا مع صحيفة “سبوكس” الألمانية أكد من خلاله أنه شخص يحب البساطة في كل شيء وأنه يكره النجومية موضحا:

“أنا لست ضد الأشخاص الذين يشاركون الناس حياتهم الشخصية عبر شبكات التواصل الإجتماعي، ولكن تربيتي تمنعني من هذه التصرفات”.

وأضاف: “أنا شخص بسيط، وأحيانا عندما ألتقي مع المعجبين يتفاجؤون بالإختلاف الموجود بين بن طالب العصبي فوق أرضية الميدان، وبن طالب الشخص العادي..في كل مرة أذهب فيها إلى مدينة “ليل” أقصد المطاعم البسيطة مع رفقاء الطفولة الذين يعرفونني كـ “نبيل” وليس “نبيل”اللاعب”.