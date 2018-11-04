بن طالب: “أداء رائع من اللاعبين مرة أخرى”

أبدى الجزائري “نبيل بن طالب” لاعب “شالك” الألماني عن سعادته بالفوز المحقق أمس السبت في الدوري الألماني ضد “هانوفر”.

وكان بن طالب قد افتتح باب التسجيل لفريقه عن طريق ضربة جزاء، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1.

ونشر النجم الجزائري عبر حسابه الرسمي في “التويتر: “مرة أخرى، أداء رائع من كل اللاعبين”.

ويبصم “بن طالب” على أداء مثالي في الفترة الأخيرة، وهذا ما يريح الناخب الوطني جمال بلماضي قبل مواجهة الطوغو يوم 18 نوفمبر المقبل.