بن طالب: “أداء رائع من اللاعبين مرة أخرى”

وكان بن طالب قد افتتح باب التسجيل لفريقه عن طريق ضربة جزاء، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1.

ونشر النجم الجزائري عبر حسابه الرسمي في “التويتر: “مرة أخرى، أداء رائع من كل اللاعبين”.

ويبصم “بن طالب” على أداء مثالي في الفترة الأخيرة، وهذا ما يريح الناخب الوطني جمال بلماضي قبل مواجهة الطوغو يوم 18 نوفمبر المقبل.

Another good performance from the all squad @s04 pic.twitter.com/0tgAq9stIM

— Nabil Bentaleb (@nabilbentaleb42) November 3, 2018