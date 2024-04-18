بن طالب أساسيا رفقة ليل في مواجهة أستون فيلا

يواجه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الخميس، رفقو ناديه ليل، الضيف أستون فيلا الإنجليزي، ضمن لقاء العودة من ربع نهائي دوري المؤتمرات.

وكشفت إدارة نادي ليل، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم بن طالب، فيما تواجد آدم اوناس على دكة البدلاء.

وسيكون الدولي الجزائري، وزملائه مجبرين على تحقيق الفوز في هذه المواجهة، لبلوغ نصف نهائي دوري المؤتمرات.

يذكر أن نبيل بن طالب، وناديه ليل، انهزموا في لقاء الذهاب من هذا الدور الربع نهائي، أمام أستون فيلا، بنتيجة هدفين لهدف.