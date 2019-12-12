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بن طالب: “أعيش أوقات صعبة وهذا ما طلبته مني الإدارة” !

الرياضة
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بن طالب: “أعيش أوقات صعبة وهذا ما طلبته مني الإدارة” !
بقلم أمير بهلول

كشف “نبيل بن طالب” لاعب “شالك”، أنه يعيش أوقات صعبة في الفريق الألماني، مؤكدا أنه يكن كل الاحترام لهذا النادي.

وقال “بن طالب” في حوار أجراه مع مجلة “أونز مونديال”: “أعيش أوقات صعبة مع الفريق ولكني سأبقى أكن لهم كل الاحترام”.

وأضاف: “المدير الرياضي أكد لي أننا سنبدأ من الصفر في هذا الموسم الجديد، وثقت جدا في هذا المشروع لكني تعرضت لإصابة قوية قبل كأس إفريقيا”.

وتابع: “بعد عودتي من الإصابة قالوا لي أنه يتعين عليا أن أبحث عن فريق جديد، لكن مع الأسف تعرضت مجددا للإصابة”.

في حين ختم كلامه: “كان أمرا عصيبا بالنسبة لي، وكان يجب أن أقف مجددا على قدمي من أجل الوصول للفريق الأول”.


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