بن طالب: “أعيش أوقات صعبة وهذا ما طلبته مني الإدارة” !

كشف “نبيل بن طالب” لاعب “شالك”، أنه يعيش أوقات صعبة في الفريق الألماني، مؤكدا أنه يكن كل الاحترام لهذا النادي.

وقال “بن طالب” في حوار أجراه مع مجلة “أونز مونديال”: “أعيش أوقات صعبة مع الفريق ولكني سأبقى أكن لهم كل الاحترام”.

وأضاف: “المدير الرياضي أكد لي أننا سنبدأ من الصفر في هذا الموسم الجديد، وثقت جدا في هذا المشروع لكني تعرضت لإصابة قوية قبل كأس إفريقيا”.

وتابع: “بعد عودتي من الإصابة قالوا لي أنه يتعين عليا أن أبحث عن فريق جديد، لكن مع الأسف تعرضت مجددا للإصابة”.

في حين ختم كلامه: “كان أمرا عصيبا بالنسبة لي، وكان يجب أن أقف مجددا على قدمي من أجل الوصول للفريق الأول”.