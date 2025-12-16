بن طالب: “استبعادي من قائمة الـ”كان” خيبة أمل كبيرة”

أعرب متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، عن إصابته بخيبة أمل، بعد قرار استبعاده عن قائمة “الخضر” المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها الاثنين القادم.

وعقب قيادته ناديه ليل الفرنسي مساء الأحد، لفوز كبير بنتيجة 3-4 أمام المضيف أوكسير، وتسجيله هدفا، سُئل بن طالب، إن كان هذا الانتصار ينسيه في عدم استدعاءه للـ”كان”.

ورد الدولي الجزائري: “إنها خيبة أمل كبيرة، أعتقد أنني قدمت الجهود اللازمة لأكون ضمن هذه المجموعة.”

قبل أن يستدرك في حوار مطول خص به صحيفة “lavoixdunord” الفرنسية: “القرار هكذا. والمدرب هو من يتخذ خياراته. سأتابع المنتخب كمناصر، أنا محبط، ويتوقف الأمر عند هذا الحد. لكنني سأتجاوز ذلك.”

وواصل بن طالب، الذي بدأ متأخرا لقرار حرمانه من المشاركة مع المنتخب: “هناك أشياء أخطر بكثير تحدث في الحياة. سأطوي هذه الصفحة، وهذا سيسمح لي بالعمل أكثر مع فريقي والتركيز على نفسي من جديد، وأن أكون مركزًا تمامًا على الفريق”.

“أنا في الطريق الصحيح تحسبا للمونديال ولكنني لست صاحب القرار”

في المقابل، قال الصحفي الذي حاور بن طالب، لهذا الأخير، إنه كان يشعر في الفترة الماضية بتحسن في أدائه. وهل يظن أنه على الطريق الصحيح لكسب نقاط تحسبا لكأس العالم؟ المقررة الصيف القادم.”

ليرد لاعب “الخضر”: “أشاركك الرأي أيضًا، لكنني لست صاحب القرار.. المدرب لديه بالتأكيد أسبابه التي أحترمها ولا يسعني إلا احترامها.”.

وختم بن طالب: “أنا جزائري كامل الانتماء، والآن سنتمنى لهم كل التوفيق في المنافسة القارية.”