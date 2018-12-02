بن طالب: “التعادل في ملعب هوفنهايم نتيجة عادلة”

اعتبر الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، أن التعادل الإيجابي 1-1، الذي عاد به فريقه شالك، أمس السبت، من ملعب هوفنهايم، يعتبر نتيجة عادلة.

وصرح نبيل بن طالب، لموقع “البندسليغا”: “لقد كانت مباراة صعبة، وأعتقد أن الحصول على نقطة خارج ملعبنا أمر جيد”.

وأضاف: “أعتقد أننا تعاملنا مع الوضع بشكل جيد، رغم أنه كان بإمكاننا العودة بالنقاط الثلاثة، لكن التعادل يبقى نتيجة عادلة”.

يذكر أن نبيل بن طالب، شارك أساسيا في هذه المباراة، وسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ73 عن طري قضربة جزاء، قبل أ، يترك مكانه لزميله نمديل في الدقيقة الـ86.