بن طالب: “التواجد في المنتخب أمر مهم ولكن بيتكوفيتش كان له رأي آخر”

أعرب متوسط ميدان “الخضر” نبيل بن طالب، عن حسرته الكبيرة، بعد استبعاده من تربص نوفمبر الجاري، الذي يتضمن لقاءين وديين أمام زيمبابوي والسعودية، ضمن التحضيرات الخاصة بكأس أمم إفريقيا المقررة ديسمبر المقبل.

وعقب هزيمة ناديه ليل الفرنسي، مساء أول أمس على يد النجم الأحمر الصربي. في منافسة الدوري الأوروبي، سُئل بن طالب، حول قرار استبعاده عن المنتخب.

ورد الدولي الجزائري: “تلقي استدعاء من المنتخب أمر مهم دائما بالنسبة لي. ولكن المدرب رأى الأمور بشكل آخر”.

قبل أن يضيف بن طالب، الذي نفى تلقيه اتصالا من بيتكوفيتش. بخصوص قرار استبعاده: “عليّ التركيز على العمل الذي ينتظرني.. في المقابل بخصوص القرارات لا يمكنني التأثر وعليّ تقبل الأمر”.