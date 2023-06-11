بن طالب: الجزائر نموذج يُحتذى به في مكافحة عمل الأطفال وحماية حقوقهم

صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أنّ ما تم تحقيقه في مجال مكافحة عمل الأطفال وحماية حقوقهم، يجعل الجزائر “نموذجاً يحتذى به”.

وخلال إشرافه على لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال (المصادف لـ 12 جوان من كل سنة، قال بن طالب إنّ “المُنجز يدعو للمزيد من العمل للحفاظ على هذه المكتسبات وفق مقاربة شاملة ترتكز على تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين”.

كما أشار بن طالب إلى جهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة عمل الأطفال وحماية حقوقهم وسلامتهم النفسية والصحية. وذلك من خلال القضاء على كافة أشكال العنف والاستغلال. مذكرا بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وبالتشريعات الوطنية التي تنص على حقوق الطفل وحمايته.

وأوضح الوزير إلى أنّ قطاع العمل يسهر على تعزيز مكافحة عمل الأطفال من خلال مصالح مفتشية العمل. التي تقوم بتحقيقات لرصد المخالفات المتعلقة بتشريع العمل في هذا الشأن. مضيفاً أنّ “المراقبة والاستطلاعات الدورية التي تمت خلال السداسي الأول من سنة 2023. أثبتت أنّ نسبة تشغيل الأطفال تقدر بـ 0.001 بالمائة”.