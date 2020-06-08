بن طالب :”اللعب أمام مُدرجات فارغة أمر غريب”

أوضح الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، بأن اللعب أمام مُدرجات فارغة في أول مُباريات ناديه نيوكاسل الودية “كان أمرا غريبا” للغاية.

وصرّح قائلا للموقع الرسمي لـ”الماك بايز” :”أنا سعيد بالعودة مُجددا للنشاط فوق أرضية سانت جايمس بارك، ولكن اللعب دون جمهور كان غريبا”.

وعبّر متوسط الميدان، عن إرتياحه للجاهزية التي يتواجد عليها، وهذا بعد أكثر من شهرين عن توقف أجواء المُنافسة الرسمية في إنجلترا.

ويأمل خريج مدرسة “توتنهام”، بأن ينهي ما تبقى من مُباريات البريميرليغ بكل قوة، لإقناع إدارة فريقه بشراء عقده من شالك 04.