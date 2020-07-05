بن طالب بديلا أمام واست هام

غاب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، عن التشكيلة الأساسية لناديه نيوكاستل، التي ستواجه اليوم الأحد، نادي واست هام، ضمن الدوري الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيوكاستل، التشكيلة التي سيبدأ بها المدرب ستيف بروس، هذه المواجهة، والتي غاب عنها بن طالب.

ورغم تألق الدولي الجزائري، في المباراة الماضية، أمام بورنموث، إلا أن مدرب نيوكاستل، فضل ابقائه ضمن دكة البدلاء أمام واست هام.