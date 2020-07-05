بن طالب بديلا أمام واست هام

الرياضة
  • -
  • 0
بن طالب بديلا أمام واست هام
بقلم كريم.تيغرمت

غاب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، عن التشكيلة الأساسية لناديه نيوكاستل، التي ستواجه اليوم الأحد، نادي واست هام، ضمن الدوري الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيوكاستل، التشكيلة التي سيبدأ بها المدرب ستيف بروس، هذه المواجهة، والتي غاب عنها بن طالب.

ورغم تألق الدولي الجزائري، في المباراة الماضية، أمام بورنموث، إلا أن مدرب نيوكاستل، فضل ابقائه ضمن دكة البدلاء أمام واست هام.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=848007

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com