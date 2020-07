بن طالب بديلا أمام واست هام

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيوكاستل، التشكيلة التي سيبدأ بها المدرب ستيف بروس، هذه المواجهة، والتي غاب عنها بن طالب.

ورغم تألق الدولي الجزائري، في المباراة الماضية، أمام بورنموث، إلا أن مدرب نيوكاستل، فضل ابقائه ضمن دكة البدلاء أمام واست هام.

TEAM-NEWS 🚨

Two changes from our midweek win at Bournemouth as Isaac Hayden and Miguel Almirón come in for Nabil Bentaleb and Sean Longstaff.

HWTL! ⚫️⚪️

SUBS: K. Darlow, F. Schär, A. Carroll, M. Ritchie, D. Yedlin, V. Lazaro, D. Rose, N. Bentaleb, M. Longstaff. pic.twitter.com/B3YJOgmIB6

— Newcastle United FC (@NUFC) July 5, 2020