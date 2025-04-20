بن طالب بديلا رفقة ليل في مواجهة أوكسير

يواجه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الأحد، رفقة ناديه ليل، الضيف فريق أوكسير، لحساب الجولة الـ30 من الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي ليل، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة، والتي غاب عنها اسم بن طالب.

وقرر مدرب ليل، بورنو جينسيو، الابقاء على لاعبه الدولي الجزائري، على كرسي البدلاء، مع امكانيه الاعتماد عليه كبديل.

ويأتي هذا القرار من مدرب نادي ليل، بالنظر للمنافسة الشديدة التي يواجهها نبيل بن طالب، في منصب وسط الميدان، منذ عودته للمنافسة الرسمية، بعد غياب طويل.