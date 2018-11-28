بن طالب :”براهيمي عدُوي…”

توعّد الدولي الجزائري، نبيل بن طالب مُواطنه وزميله في المُنتخب الوطني، ياسين براهيمي، قبل مواجهتهم سهرة اليوم في رابطة الأبطال.

وقال مُتوسط ميدان شالك 04 الألماني ضاحكا :”في الأصل، براهيمي صديق عزيز بالنسبة لي، ولكنه سيتحول لعدُو، سهرة هذا الأربعاء”.

وأضاف :”ياسين لاعب كبير، وأنا أعرفه جيدا لأننا ننشط سويا في المنتخب الوطني، وسأكشف لمُدافعينا تفاصيل بشأنه قبل المواجهة المُنتظرة”.

وختم في نفس السياق :”سنعمل المُستحيل من أجل تحقيق نقاط الإنتصار الثلاث من أجل ضمان تجاوز دور المجموعات بصفة رسمية”.

وتُشير كل المُعطيات لمُشاركة متوسط الميدان بصفة أساسية في تشكيلة “الأزرق الملكي”، خلال سفريته لمواجهة “بورتو” في أرضية ” ستاديو دراغاو”.