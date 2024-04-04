بن طالب: “بن زية سجل هدف استثنائي وأنا جد سعيد بعودته للمنتخب”

أكد نبيل بن طالب، لاعب نادي ليل الفرنسي، سعادته بعودة مواطنه ياسين بن زية للمنتخب الوطني، عقب المرحلة الصعبة التي مرّ بها.

وصرح بن طالب، اليوم الخميس، في ندوة صحفية لناديه ليل: “أضن أن الجميع تابع الهدف الاستثنائي الذي سجله بن زية، مع المنتخب الوطني”.

كما أضاف نجم نادي ليل: “أنا جد سعيد من أجل بن زية، بعد المرحلة الصعبة التي مرّ بها، وهو حاليا يستعيد مستواه”.

وتابع نبيل بن طالب: “عودة بن زية، إلى المنتخب الوطني، هي أفضل هدية بالنسبة له، كوني أدرك جيدا مدى تعلقه بذلك”.