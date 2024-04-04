بن طالب: “تعرفنا على مبادئ عمل بيتكوفيتش وسنكتشف المزيد شهر جوان”
أبدى الدولي الجزائري نبيل بن طالب، رأيه بخصوص التربص الأخيرة الذي أجراها مع المنتخب الوطني، والناخب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.
وصرح بن طالب، اليوم الخميس، في ندوة صحفية لناديه ليل الفرنسي: “الفترة التي قضيناها مع الناخب الوطني الجديد في تربصنا الأخير كانت جد قصيرة، لكن تحدثنا قليلا”.
كما أضاف: “تعرفنا على مبادئه في العمل، واللعب، لكن كما قلت ضيق الوقت لم يسمح لنا بمعرفة تفاصيل أكثر”.
وتابع نبيل بن طالب: “ستكون لنا فرصة أخرى خلال تربصنا المقبل، والمقرر شهر جوان، لمعرفة أمور جديدة تدريجيا”.
🎙️Nabil Betaleb 🇩🇿 en conférence de presse avec le @losclive
«Avec le nouveau coach de l’équipe nationale, je pense qu’on n’a pas eu beaucoup de temps, mais on a eu le temps de parler un petit peu , on a vu ses principes de jeu. …je pense que ça va se faire petit à petit… pic.twitter.com/mfpdXIQo2m
— La Gazette du Fennec (@LGDFennec) April 4, 2024