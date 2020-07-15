بن طالب: “توتنهام حقق حلمي لكن سأسعى للفوز عليهم”

تحدث الدولي الجزائري نبيل بن طالب، عن الواجهة الخاصة التي يخوضها اليوم الأبعاء رفقة ناديه نيوكاستل، في مواجهة فريقه السابق توتنهام.

وصرح بن طالب، في هذا الخصوص: “كما صرحت سابقا، لا يمكنني شكر فريقي السابق توتنهام كما يستحق، لأنه حقق حلمي في أن أصبح لاعب محترف”.

وأضاف الدولي الجزائري: “أسعد دائما بملاقات فريقي السابق، سنواجههم اليوم، بعد فوزهم الأخير بداربي لندن أمام أرسنال، انهم فريق قوي”.

وتابع بن طالب: “سنسعى للفوز بهذه المباراة، لأنها مهمة بالنسبة لنا، لإنهاء هذا الموسم في مركز مشرف”.

يذكر أن نبيل بن طالب، سيستقبل سهرة اليوم الأربعاء، رفقة ناديه نيوكاستل، فريقه السابق توتنهام، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.