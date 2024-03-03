بن طالب: “حصدنا ثلاثة نقاط جد مهمة بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، الفوز الذي حققه مع ناديه ليل، أمس السبت، بنتيجة هدف دون رد، امام مضيفهم نادي ريمس.
وصرح بن طالب، بخصوص هذا الفوز: “النقاط الثلاث التي حققناها في هذهالمباراة جد مهمة بالنسبة لنا”.
كما أضاف: “نجحنا في فرض سيطرتنا خلال الشوط الأول، لكن لم نتمكن من تجسيد الفرص التي صنعناها”.
وتابع نبيل بن طالب: “الشوط الثاني كان مختلفا، كون المنافس حاول الضغط علينا، لكننا نجحنا في استغلال أخطائه والحمد لله”.
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