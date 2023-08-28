بن طالب: “حققت اثنين من أكبر أحلامي بتمثيل الجزائر ونادي ليل”

اعتبر الدولي الجزائري نبيل بن طالب، نفسه محظوظا، بتمكنه من تحقيق ثاني حلم بالنسبة له، وهو اللعب مع في نادي ليل الفرنسي، بعد المنتخب الوطني.

وصرح بن طالب، في حوار لموقع ناديه ليل: “أعتبرنفسي جد محظوظ كوني حققت اثنين من أكبر أحلامي، باللعب للمنتخب الجزائري أولا، ونادي ليل حاليا”.

كما أضاف: “متحمس لبداية مغامرتي مع ليل، كون هذا كان حلم الصغر، باعتباري ابن المنطقة، والعديد من أفراد عائلتي من مناصري الفريق، وأطمح لجعلهم فخورين بي”.

وتابع نبيل بن طالب: “ينتظرني عمل كبير وتضحيات عديدة، كوني هنا من أجل تحقيق الانتصارات، ولن أتوقف عند هذا الحد، لأن طموحاتي كبيرة”.