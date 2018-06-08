بن طالب خرج من الفندق دون إذن ماجر للقاء أصدقائه !!

كشف موفد تلفزيون “النهار” للبرتغال، كمال مهوي، بأن نهاية المواجهة الودية بين “الخضر” و”السيليساو” شهدت العديد من التصرفات غير الإنضباطية.

وأوضح بأن بن طالب، خرج دون إذن من ماجر وإدارة المنتخب، رفقة صديقين له، ليعود في وقت مُتأخر لفندق “الماريوت”.

وجاءت هذه الخرجة لتؤكد “التسيب” الكبير الذي أصبح يتميز به “الخضر” في الآونة الأخيرة، دون أي تحرك من الجهات المسؤولة.

وسيكون صاحب الكعب الذهبي “في حالة بقائه في منصبه” و”الفاف” مطالبين بوضح حد لهذه التجاوزات، وإعادة الصرامة داخل بيت “الأفناك”.