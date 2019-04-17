بن طالب “خلطها” مع ساني خلال تدريبات شالك

دخل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب نادي شالك الألماني، في مشكل جديد، بعد تشابكه بالأيدي مع زميله ساليف ساني.

ونقلت الصحافة الألمانية، وقائع هذه الحادثة التي جرت خلال الحصة التدريبية الأخيرة لنادي شالك، أين أكدت تشابك بن طالب، مع ساني.

وجاءت هذه الحادثة بعد سوء تفاهم بين اللاعبين، ما تطلب تدخل مدرب المساعد مايك بوسكينز، لفظ الشجار، وإعادة المياه لمجاريها.

وأرجعت الصحافة الألمانية، التوتر الحاصل بين لاعبي شالك، للضغط الذي يعيشه الفريق، نظرا لوضعيته هذا الموسم في البندسليغا.

يذكر أن بن طالب عاد مؤخرا، للتدريبات الجماعية للفريق الأول لشالك، بعد تعرضه لعقوبة من مدرب الفريق، لأسباب إنضباطية.