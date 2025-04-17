بن طالب: “رئيس توتنهام طلب مني عدم اختيار الجزائر من أجل انجلترا”

كشف الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، مدى تعلقه بالجزائر، موضحا الضغوطات، والعروض المغرية التي رفضها سابقا من أجل المنتخب الوطني.

وكشف بن طالب، في حوار لمنصة “كامبو” الفرنسية، الضغوطات التي تعرض لها، من بعض الأطراف، من أجل حثه على عدم تمثيل ألوان الجزائر، وصرح بن طالب.

“بالنسبة لي كان الأمر بديهي اختيار الجزائر، عندما اتصل بي الاتحاد الجزائري، قال لي مدربي ورئيسي آنذاك، دانيال ليفي، ببساطة لا تختر الجزائر”.

كما أضاف: “دانيال ليفي، قال لي انتظر، روي هودجسون (مدرب إنجلترا آنذاك)، يراهن عليك في بطولة يورو 2016، ستكون مؤهلاً للعب مع منتخب إنجلترا”.

وأردف لاعب الخضر: “في ذلك الوقت وكيل أعمال كبير تحدث معي أيضًا، وقال لي لا تختر الجزائر، لكنني بصراحة لم أكترث”.

وتابع نبيل بن طالب: “بالنسبة لي كان خياري هو منتخب الجزائر، لقد كان اللعب لصالح الجزائر بمثابة الحلم، يجب على بعض الناس أن يعرفوا ذلك”.