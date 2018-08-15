بن طالب: “سأقاتل من أجل كسب مكانة أساسية في شالك 04”

تحدث الدولي الجزائري نبيل بن طالب عن الموسم السيء الذي قدمع مع فريق شالك 04 والذي جعله محل إنتقاد من طرف مدربه دومينيكو تيديسكو.

وأجرى اللاعب السابق لفريق توتنهام الإنجليزي حوارا مطولا مع صحيفة “سبوكس” الألمانية أكد من خلاله أنه لم يكن راضيا على وضعيته مع فريق شالك 04، وأنه يتفهم تذمر مدربه من مستواه.

وقال بن طالب أن وضعيته الموسم الماضي كانت جد صعبة، إلا أن النقطة الإيجابية هي أنه تعلم كيفية الصبر قائلا:

“في البداية لم يكن الوضع سهلا بالنسبة لي من أجل البقاء على مقاعد البدلاء أو عدم التواجد في ورقة المباراة ، ولكن بعد ذلك أصبحت أقوى وتعلمت من أخطائي، ومهام كانت وضعيتي سواء داخل أرضية الميدان أو في دكة البدلاء فأنا جاهز بنسبة 200%، وسأقاتل من أجل كسب مكانتي ولا يمكن لأي أحد أن ينتقدني بعد الآن “.