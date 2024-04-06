بن طالب :”سعيد لما يفعله بن زية وتربص جوان فرصة للتقرب أكثر من بيتكوفتيش “

أبدى الدولي الجزائري نبيل بن طالب سعادته الكبيرة بعد قيادة فريقه ليل للفوز بثلاثية مقابل واحد أمام الغريم أوملبيك مارسيليا.

وقال نبيل بن طالب خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “الفوز مهم لنا في سباق إنهاء الموسم في مرتبة جيدة، انا سعيد أني كنت ضمن اللاعبين الذين شاركوا في الفوز الكبير”.

و تطرق بن طالب للحديث عن تفاصيل مشواره مع المنتخب الوطني و علاقته بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش “فيما يتعلق بالمدرب الجديد، لم يكن لنا سوى حوالي عشرة أيام للتعرف على نهجه التكتيكي، كان الوقت قصير، كان لدينا الوقت للتحدث والتعرف على أسلوب لعبه، في غضون 10 أيام لن تتاح لك الفرصة للتعرف على كل شيء و كل شخص”.

كما أضاف بن طالب “سيتم ذلك تدريجيا و سنرى في تربص جوان القادم”.

وتحث بن طالب عن الهدف الجميل لزميله بن زية أمام جنوب إفريقيا “أعتقد أنكم جميعا رأيتم الهدف الاستثنائي، أنا سعيد جدا من اجله، اللاعب مر بوقت أصعب لكنه الآن يعود إلى مستواه، الطريقة التي عاد بها إلى المنتخب هدية عظيمة، أعلم جيدا أنه سعيد”.