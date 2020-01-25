بن طالب سلاح نيوكاستل الجديد أمام أوكسفورد

قرر ستيف بروس، مدرب نادي نيوكاستل الإنجليزي، اقحام لاعبه الجديد، الدولي الجزائري نبيل بن طالب أساسيا في مباراة اليوم السبت أمام نادي أوكسفورد.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيوكاستل، عن قائمته الأساسية المعنية بمواجهة أوكسفورد، لحساب كأس الإتحاد الإنجليزي، والتي ضمت إسم نبيل بن طالب.

ويعول مدرب نوكاستل، على الدولي الجزائري، في هذه المواجهة، بالنظر للجاهزية الكبيرة التي أظهرها خلال تدريبات الفريق.

وستكون هذه المباراة، هي الأولى لنبيل بن طالب، بألوان ناديه الجديد نيوكاستل، الذي انضم إليه قبل أيام قليلة، ضمن الميريكاتو الشتوي الجاري.