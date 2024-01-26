بن طالب: “سنعيد الجزائر إلى مكانتها وننهض أكثر قوة”

عبر الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، عن حسرته الكبيرة من الخروج المبكر للخضر، من نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية وقاعها بكوت ديفوار.

ووجّه بن طالب، شكر خاص إلى الشعب الجزائري على الدعم الكبير والرسائل التي تصله. مضيفا: “أنا أتفهم خيبة الأمل الكبيرة ومن الواضح أنني أشعر بها أيضا”.

وواصل لاعب ليل الفرنسي، في منشور أطلقه على حسابه الشخصي على “أنستغرام” أمس الخميس: “هكذا هي كرة القدم.. ولكن هناك شيء مؤكد. وهو أننا سننهض أكثر قوة وأكثر تلاحما”.

وختم بن طالب: “سنقدم كل ما في وسعنا لإعادة كرة القدم الجزائرية، ومنحها المكانة التي تستحقها في قلب كل جزائري”.