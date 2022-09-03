بن طالب ضمن التشكيلة الأساسية لأنجي أمام ليون

يشارك الدولي الجزائري نبيل بن طالب أساسيا في مباراة فريقه أنجي أمام ليون في الجولة السادسة من عمر الليغ 1.

كما سيحمل متوسط ميدان الخضر سابقا شارة القيادة في مباراة اليوم، بعدما أصبح قطعة أساسية رفقة فريقه الفرنسي.

و عاد بن طالب إلى مستواه المعهود الموسم الماضي بعدما أنقذته إدارة فريقه الحالي من شبح البطالة، ليؤكد مجدّدا على أن لا يزال قادرا على العطاء.

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