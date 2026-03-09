بن طالب ضمن تشكيلة الأسبوع في “الليغ1”

اختير اللاعب الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بالدوري الفرنسي “الليغ1”.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات اليوم الاثنين، تشكيلة الجولة الـ 25 من “الليغ1” الفرنسية، والتي شهدت تواجد بن طالب.

وتحصل لاعب “الخضر” على تقييم 8/10، بعد المستويات القوية التي قدمها في مواجهة ناديه ليل. أمام الضيف لوريان، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

ونجح بن طالب، الذي شارك أساسيا إلى صافرة النهاية شأنه شأن زميله في النادي والمنتخب عيسى ماندي. في تقديم تمريرة حاسمة لزميله ماتياس هيرنانديز. جاء منها هدف السبق في الدقيقة الـ 65.

إلا أن الضيوف نجحوا في تسجيل هدف قاتل. في الدقيقة الـ 90+3 عن طريق الكاميروني أرثور ايبونغ، وهو التعادل الذي رفع رصيد نادي الشمال إلى 41 نقطة في المركز الـ 6، مقابل 34 نقطة للضيف لوريان، في المركز الـ 10.