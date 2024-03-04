بن طالب ضمن تشكيلة الأسبوع 24 لـ”الليغ1″

تواجد الدولي الجزائري ولاعب نادي ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 24 من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية للجولة 24 من “الليغ1″، والتي تواجد فيها لاعب الخضر بن طالب.

بعد أن تألق اللاعب خلال مواجهة فريقه أمام ريمس، أول أمس السبت، ونال تنقيط جيد 7/10 في اللقاء، بعد فوزه بست صراعات ثنائية.