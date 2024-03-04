بن طالب ضمن تشكيلة الأسبوع 24 لـ”الليغ1″
بقلم فيصل زيان بوزيان
تواجد الدولي الجزائري ولاعب نادي ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 24 من الدوري الفرنسي “الليغ1”.
ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية للجولة 24 من “الليغ1″، والتي تواجد فيها لاعب الخضر بن طالب.
بعد أن تألق اللاعب خلال مواجهة فريقه أمام ريمس، أول أمس السبت، ونال تنقيط جيد 7/10 في اللقاء، بعد فوزه بست صراعات ثنائية.
L’équipe type de la 24e journée de L1 : Metz, la fin du chemin de croix
Plusieurs Lorrains apparaissent dans notre équipe type pour la première fois depuis la 5e journée. Cette fois, ils sont même trois Messins à y cohabiter. https://t.co/XjBs8ElGS1 pic.twitter.com/WYtg6bQMNS
— L’ÉQUIPE (@lequipe) March 4, 2024
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