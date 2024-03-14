بن طالب ضمن قائمة لاعبي ليل المعنيين بمباراة دوري المؤتمرات الأوروبي

يواجه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الخميس، رفقة ناديه ليل الفرنسي، الضيف فريق شتورم غرانس، النمساوي، لحساب دوري المؤتمرات الأوروبي.

وكشفت إدارة نادي ليل، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، القائمة الموسعة للاعبيها المعنيين بهذا اللقاء، والتي ضمت اسم بن طالب.

ويعتبر الدولي الجزائري، مرشح بقوة للمشاركة أساسيا في هذا اللقاء، بالنظر لتألقه في المباراة الأخيرة مع ليل، ونيله اشادة كبيرة من مدربه.

يذكر أن المباراة التي ستجمع نبيل بن طالب، وناديه ليل، بفريق شتورم غرانس، النمساوي، تدخل ضمن لقاء العودة من الدور الـ16 لدوري المؤتمرات الأوروبي.