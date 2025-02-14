بن طالب: “عدم تأكدي من إمكانية عودتي للمنافسة كان الجزء الأصعب”

تحدث الدولي الجزائري نبيل بن طالب، عن التحديات التي مرّ بها خلال فترة علاجه، مبرزا أصعب مرحلة مر بها.

وصرح بن طالب، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية: “كان من المهم جدًا بالنسبة لي أن أعود وأرى زملائي في الفريق”.

كما أضاف: “لقد أغادر مركز تدريبات الفريق دائمًا بطاقة مضاعفة. لقد رأيتهم يعملون ويستمتعون وأردت أن أفعل الشيء نفسه”.

وتابع نبيل بن طالب: “زملائي في الفريق ليسوا على علم بهذا، الابتعاد عن الميدان لفترة طويلة، وعدم معرفة ما إذا كنت سأتمكن من العودة أم لا، كان الجزء الأصعب”.