بن طالب: “عشت تتويج الخضر بـ “الكان” مثل كل المشجعين”

عاد “نبيل بن طالب” للحديث عن فرحته الكبيرة لحظة تتويج الخضر بكأس إفريقيا شهر جويلية الماضي.

وقال “بن طالب” في حوار أجراه مع مجلة “أونز مونديال”: “كان بودي أن أكون حاضرا في كأس إفريقيا”.

وأضاف: “الإصابة أحبطت كل معنوياتي لكنني كنت مع الخضر وكنت أول المشجعين”.

وتابع: “بدون أن أعطيكم كل التفاصيل يمكنني القول أنني احتفلت بالطريقة التي يجب، ما فعله رفقاء محرز يبقى للتاريخ”.

وأردف قائلا: “الشعب الجزائري كان يستحق هذه الفرحة واللاعبون كانوا على قد المسؤولية لقد تحدث مع بعض اللاعبين وقلت لهم أن ما قاموا به يعتبر من “الجنون””.

في حين ختم كلامه: “عندما يلعب المنتخب الوطني أي مباراة فذلك يعتبر حفلا وشاهدنا ما قام به المشجعون في مباراة “كولومبيا” وأنا كنت حاضرا ايضا في المدرجات”.