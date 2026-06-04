بن طالب: “فخور بحمل قميص المنتخب وأعمل دائما على تقديم أفضل ما لدي”

جدد لاعب المنتخب الوطني الوطني، نبيل بن طالب، فخره بحمل الألوان الوطنية، مؤكدا سعيه دائما لتقديم أفضل ما لديه فوق الميدان لتقدم الإضافة اللازمة للخضر.

وصرح بن طالب، في هذا الخصوص: “أنا جد سعيد بالتواجد مجددا في المنتخب الوطني، اعتبر هذا فخر بالنسبة لي”.

كما أضاف: “أعمل دائما على تقديم أفضل ما لدي فوق الميدان، وتمثيل بلدي، وكان الأمر على هذا النحو دائما بالنسبة لي”.

وتابع نبيل بن طالب: “كنت دائما فخور بحمل قميص المنتخب الوطني، مثلما أنا عليه حاليا”.